Umut Tohumcu, Holstein Kiel'e kiralandı

- Holstein Kiel, Galatasaray'ın ilgilendiği Umut Tohumcu'yu kiraladı.
- 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon sonuna kadar Bundesliga 2'de forma giyecek.
- Umut, bu sezon Hoffenheim’da 8 maçta oynayıp 1 asist yaptı.
Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan Umut Tohumcu'nun geleceği belli oldu.
Sarı-kırmızılılar ile adı anılan genç orta saha oyuncusu, kariyerine Bundesliga 2'de devam edecek.
SEZON SONUNA KADAR HOLSTEIN KIEL'DE
Holstein Kiel, Bundesliga takımı Hoffenheim'ın formasını giyen Umut'u kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
21 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar Holstein Kiel forması giyecek.
BU SEZON PERFORMANSI
Hoffenheim formasıyla bu sezon 8 resmi maçta süre alan 5 milyon euro değerindeki Umut, 1 asistlik katkı sağladı.