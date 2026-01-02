Yusuf Yazıcı kararını verdi! Olympiakos'tan ayrılmak istiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yusuf Yazıcı'nın Yunanistan macerası bitmek üzere.

Yaklaşık bir buçuk yıl önce Olympiakos'a transfer olan milli oyuncu, yeni takımındaki ilk maçında çapraz bağları kopunca uzun süre sahalardan uzak kaldı.

10 ay sonra tekrar formasına kavuşan Yusuf, zaman zaman çok iyi performans gösterse de istediği kadar şans bulamadı.

BU SEZON NE YAPTI?

Yusuf Yazıcı, bu sezon Yunanistan Süper Ligi'nde 11 maçta sadece 191 dakika sahada kaldı.

Milli oyuncu, bu süreçte 1 gol, 2 asiste imza attı.

28 yaşındaki futbolcu, kupadaki 4 maçta, 4 gol, 4 asist üretmesine karşın bir türlü Teknik Direktör Jose Luis Mendilibar'ın gözüne giremedi.

FRANSA'YA GİTMEK İSTİYOR

Olympiakos'un Şampiyonlar Ligi listesinde de yer almayan Yusuf, ara transferde başka bir takımda yeni bir başlangıç yapmaya karar verdi.

L'Equipe, tecrübeli futbolcunun tekrar Fransa Ligue 1'de forma giyme konusunda çok istekli olduğunu yazdı.

TRABZONSPOR'DAN LILLE'E GİTMİŞTİ

Milli oyuncu, 2018- 2019 sezonunun bitiminde Trabzonspor'dan Lille'e 18 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Fransız kulübünde başarılı bir dönem geçiren deneyimli orta saha, 135 maçta 29 gol 15 asistlik performans sergiledi.

Yusuf Yazıcı, 2022 yılında CSKA Moskova ve Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra 28 Eylül 2024'te Olympiakos'a imza atmıştı.