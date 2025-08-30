Gaziantep FK, Kasımpaşa deplasmanında kazandı

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Şota Arveladze yönetimindeki Kasımpaşa ile Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Gaziantep FK, 3-2'lik skorla kazandı.

KAZANAN GAZİANTEP FK

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri; 13. dakikada Melih Kabasakal, 30. dakikada Christophe Lungoyi ve 74. dakikada Arda Kızıldağ kaydetti.

Kasımpaşa'nın golleri ise 70. dakikada Pape Habib Gueye ve 87. dakikada penaltı noktasından Hajradinovic'ten geldi.

BURAK YILMAZ'DAN 2'DE 2

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK, Burak Yılmaz yönetimde çıktığı ikinci karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmış oldu.

KASIMPAŞA GALİBİYETLE TANIŞAMADI

Gaziantep FK, ligde 6 puanla 7. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise bir maç eksikle 0 puan ile 15. sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Gaziantep FK, Kocaelispor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.