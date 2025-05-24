Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında kazanan yok

Haber Merkezi
Süper Lig'de 35. hafta mücadelesinde İbrahim Kürşat Daloğlu yönetimindeki Gaziantep FK ile Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
4 GOL VAR KAZANAN YOK
Gaziantep FK'nın gollerini 24. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ve 45 dakikada Badou Ndiaye kaydetti.
Kasımpaşa'nın golleri 51. dakikada Mamadou Fall ve 68. dakikada Nuno Da Costa'dan geldi.
1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR
Bu beraberliğin ardından Gaziantep FK 44, Kasımpaşa ise 47 puana ulaştı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Süper Lig'de gelecek hafta Gaziantep FK, Adana Demirspor'a konuk olacak. Kasımpaşa, Göztepe'yi ağırlayacak.
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