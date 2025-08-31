Gaziantep FK, Süper Lig'de ikinci galibiyetini aldı

Süper Lig'de 7. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi Gaziantep FK, ilk hafta maçında evinde Galatasaray'a, ikinci hafta ise Konyaspor'a 3-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Teknik direktör değişikliğinin ardından Burak Yılmaz yönetiminde sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, ikinci galibiyetini Kasımpaşa karşısında 3-2'lik skorla aldı.

İLK GOLLERİNİ ATTILAR

Gaziantep FK formasını ilk kez terleten yeni transfer Melih Kabasakal, ilk maçında gol atma başarısı gösterdi.

Güneydoğu temsilcisinde Lungoyi ve Arda Kızıldağ'da bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.