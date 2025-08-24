Gaziantep FK, Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı

Süper Lig'de 7. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi Gaziantep FK, ligin açılış maçında evinde Galatasaray'a, ikinci hafta ise Konyaspor'a 3-0'lık skorlarla mağlup oldu.
Alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran yönetim, göreve Burak Yılmaz'ı getirdi.
BURAK YILMAZ İLK MAÇINI KAZANDI
Takımla birlikte 3 antrenmana çıkarak Gençlerbirliği maçına hazırlanan Yılmaz, ilk maçında galibiyet aldı.
Gaziantep FK oyuncuları Maxim ve Sorescu, takımının bu sezonki ilk gollerini kaydetti.