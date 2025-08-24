Abone ol: Google News

Gaziantep FK, Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı

Süper Lig'e bu sezon kötü bir başlangıç yapan Gaziantep FK, Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 24.08.2025 13:50
Gaziantep FK, Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı

Süper Lig'de 7. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi Gaziantep FK, ligin açılış maçında evinde Galatasaray'a, ikinci hafta ise Konyaspor'a 3-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran yönetim, göreve Burak Yılmaz'ı getirdi.

BURAK YILMAZ İLK MAÇINI KAZANDI

Takımla birlikte 3 antrenmana çıkarak Gençlerbirliği maçına hazırlanan Yılmaz, ilk maçında galibiyet aldı.

Gaziantep FK oyuncuları Maxim ve Sorescu, takımının bu sezonki ilk gollerini kaydetti.

Eshspor Haberleri