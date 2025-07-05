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Gaziantep FK'da 8 futbolcu ile yollar ayrıldı

Gaziantep FK; Ömürcan Artan, Berke Gürbüz, David Okereke, Bruno Viana, Kenan Kodro, Halil Dervişoğlu, Muhammed Gümüşkaya ve Emre Taşdemir'le vedalaştı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Gaziantep FK'da 8 futbolcu ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da, 8 futbolcuyla yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ömürcan Artan ve Berke Gürbüz'ün sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

FUTBOLCULARA TEŞEKKÜR EDİLDİ

Geçen sezon kırmızı-siyahlı takımda kiralık olarak forma giyen David Okereke, Bruno Viana, Kenan Kodro, Halil Dervişoğlu ve Muhammed Gümüşkaya'nın yanı sıra sözleşmesi sona eren Emre Taşdemir ile de yolların ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada 8 futbolcuya katkıları için teşekkür edilerek, kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

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