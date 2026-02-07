Alper Potuk’un yeni adresi belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’de transfer sezonunun 6 Şubat itibarıyla sona ermesiyle birlikte kulüpler son hamlelerini yaptı.

Bu kapsamda Bodrum FK'da Alper Potuk sürprizi yaşandı.

Profesyonel kariyerine Eskişehirspor’da başlayan, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor gibi kulüplerde forma giyen Alper Potuk sezon başında 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü’ne transfer olmuştu.

BODRUM FK'YA TRANSFER OLDU

Bodrum FK, son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen Alper Potuk'u renklerine bağladığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü forması giyen Alper Potuk ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır." denildi.

EZELİ RAKİPLERİ KARŞI KARŞIYA GETİRMİŞTİ

Öte yandan 2013 yılının transfer döneminde en çok konuşulan isimdi Alper Potuk.

Eskişehirspor'da oynuyordu ama büyükler transfer etmek için peşinden koşuyordu. Alper Potuk ile ilk anlaşan kulüp Galatasaray olmuştu.

Hatta KAP'a bile bildirilmişti görüşmelere başlandığı. Ancak son anda devreye Fenerbahçe girmiş, Eskişehirspor yönetimine yaptığı cazip teklifle transferin seyrini değiştirmişti.

Fenerbahçe o dönem Eskişehirpor'a 6 milyon 250 bin euronun yanı sıra 2 de futbolcu teklif etmiş, transferi bitirmişti.