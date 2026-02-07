Dursun Özbek, İsa Doğan'ı hastanede ziyaret etti Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile birlikte sarı-siyahlıların kalecisi İsa Doğan'ı hastanede ziyaret etti.