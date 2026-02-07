- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İsa Doğan'ı hastanede ziyaret etti.
- İsa Doğan, Galatasaray ile İstanbulspor maçında Ahmed Kutucu ile çarpışarak yaralanmıştı.
- Yapılan ameliyat sonrası yüz kırıkları teşhis edildi.
Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor arasında RAMS Park'ta oynanan müsabakada sarı-siyahlıların kalecisi İsa Doğan ile sarı-kırmızılı futbolcu Ahmed Kutucu, hava topu mücadelesinde çarpışmış, İsa daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
HASTANEYE GİTTİ
Yapılan tetkikler sonucunda yüz kırıkları tespit edilen İsa Doğan ameliyat olmuştu.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu birlikte İsa Doğan'ı hastanede ziyaret etti.