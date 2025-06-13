Gaziantep FK'da Memik Yılmaz güven tazeledi

İHA

Gaziantep Futbol Kulübü'nde olağan seçimli genel kurul yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen genel kurula AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Gaziantep Vali Yardımcılarından Bülent Uygur, Murat Akyüz, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halil Uğur, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ile kulüp ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Bir önceki yönetimin mali ve idari yönden ibra edildiği oylamanın ardından tek liste ile girilen seçimde Memik Yılmaz, güven tazeledi.

"FUTBOL CAMİASINA GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Genel kurul sonrası açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Olağan seçimli tek liste ile yapıldı. İnşallah bundan sonra önümüze bakacağız. Gaziantep halkına ve futbol camiasına gönülden teşekkür ediyorum.

"TAKIMA YAKIŞACAK HOCAYI GETİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Yeni yönetim kurulu ile toplantı yaparak teknik direktör konusunda sonuç almayı planladıklarını söyleyen Yılmaz, şu şekilde konuştu:

Yeni yönetim kurulundaki arkadaşlarla toplantı yapıp 1-2 hafta içerisinde, ayın 1'ine kalmadan yeni teknik direktörümüzü belirleyeceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Hoca olarak da yerli ve yabancı görüştüğümüz, düşündüğümüz isimler var. Ortak akılla buluşup şehre ve takıma yakışacak hocayı getirmeyi planlıyoruz.

"SÖZLEŞMESİ DEVAM EDEN 18 FUTBOLCUMUZ VAR"

Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Memik Yılmaz, şu şekilde konuştu:

Takımımızda sözleşmesi devam eden 18 futbolcumuz var. Bunlara ilaveten de 4-5 kilit oyuncu almayı planlıyoruz. Bu transferleri yapıp kampa dolu bir şekilde başlamayı planlıyoruz.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Takıma destek veren taraftarlara da mesaj veren Başkan Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

Seyircilerimizi daha çok sahaya çekmek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Onlar sağ olsunlar soğuk sıcak demeden hiçbir maçta bizi yalnız bırakmadı. Bırakmamaya da devam ediyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik de seçimin hayırlı olması temennisinde bulunarak yeni yönetim kuruluna görevinde başarılar diledi.

YÖNETİM KURULU

Memik Yılmaz başkanlığından yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: