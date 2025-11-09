Abone ol: Google News

Gaziantep FK'nın galibiyet özlemi 3 maça çıktı

Rizespor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, Süper Lig'deki son 3 maçında galip gelemedi.

Yayınlama Tarihi: 09.11.2025 16:13
  • Gaziantep FK, son 3 Süper Lig maçında galibiyet elde edemedi.
  • Rizespor ile 2-2 berabere kaldılar, bu da galibiyet hasretlerini uzattı.
  • Melih Kabasakal, gördüğü sarı kart nedeniyle Kayserispor maçında oynayamayacak.

Güneydoğu temsilcisi Gaziantep FK, Süper Lig'in 9. haftasında taraftarı önünde Antalyaspor'u 3-2 yendikten sonra Fenerbahçe'ye 4-0 yenildi, Alanyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Dün de sahasında Rizespor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nın ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

KAYSERİSPOR MAÇINDA YOK

Kırmızı-siyahlı ekipte, Rizespor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Melih Kabasakal, ligin 13. haftasındaki Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

7. SIRADALAR

Ligde topladığı 19 puanla 7. sırada bulunan kırmızı-siyahlı takım, rakip fileleri 17 kez havalandırdı, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.

