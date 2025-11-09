Gaziantep FK'nın galibiyet özlemi 3 maça çıktı

- Gaziantep FK, son 3 Süper Lig maçında galibiyet elde edemedi.
- Rizespor ile 2-2 berabere kaldılar, bu da galibiyet hasretlerini uzattı.
- Melih Kabasakal, gördüğü sarı kart nedeniyle Kayserispor maçında oynayamayacak.
Güneydoğu temsilcisi Gaziantep FK, Süper Lig'in 9. haftasında taraftarı önünde Antalyaspor'u 3-2 yendikten sonra Fenerbahçe'ye 4-0 yenildi, Alanyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.
Dün de sahasında Rizespor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nın ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıktı.
KAYSERİSPOR MAÇINDA YOK
Kırmızı-siyahlı ekipte, Rizespor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Melih Kabasakal, ligin 13. haftasındaki Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
7. SIRADALAR
Ligde topladığı 19 puanla 7. sırada bulunan kırmızı-siyahlı takım, rakip fileleri 17 kez havalandırdı, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.