Gaziantep FK, Süper Lig'in 7. haftasında evinde Samsunspor ile 2-2 berabere kalarak yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Yayınlama Tarihi: 28.09.2025 13:21
Gaziantep FK'nın yenilmezlik serisi 5 maça yükseldi

Sezonun açılış maçında Galatasaray'a 3-0, ikinci hafta aynı skorla Konyaspor'a yenilen Gaziantep FK, İsmet Taşdemir'le yolları ayırmış ve Burak Yılmaz'ı göreve getirmişti.

Gaziantep ekibi, devam eden haftalarda Gençlerbirliği'ni 2-1, Kasımpaşa'yı 3-2, Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.

TRABZONSPOR VE SAMSUNSPOR'LA BERABERE KALDILAR

Geçen hafta deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Güneydoğu temsilcisi, dün evinde 2-0 geriye düştüğü Samsunspor maçından 2-2 beraberlikle ayrıldı.

5 MAÇTIR KAYBETMİYORLAR

Kırmızı-siyahlı ekip böylece ligde çıktığı son 5 karşılaşmada yenilgi yaşamadı.

RAKİP KARAGÜMRÜK

Gaziantep FK, ligin 8. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

