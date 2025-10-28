Abone ol: Google News

Gaziantep FK'nın yenilmezlik serisi sona erdi

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan Gaziantep FK'nın 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 16:44
  • Gaziantep FK, Fenerbahçe'ye 4-0 yenilip 7 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti.
  • Burak Yılmaz yönetiminde ilk mağlubiyetini aldı.
  • Takım, 17 puanla 6. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in 3. haftasında takımın başına geçen teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde çıkış yakalayan Gaziantep FK, son 7 maçında 5 galibiyet 2 beraberlik alarak 4. sırada kadar yükselmişti.

Dün evinde Fenerbahçe ile oynadığı maçta 4-0 mağlup olan kırmızı-siyahlı ekip, Burak Yılmaz ile ilk yenilgisini yaşadı.

Gaziantep FK, Fenerbahçe ile oynadığı son 8 maçını da kaybetti.

6. SIRADALAR

Gaziantep ekibi, 17 puan ve averajla 6. sırada bulunuyor.

SIRADAKİ RAKİP ALANYASPOR

Güneydoğu temsilcisi 11. hafta deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

