Gaziantep FK'nın yenilmezlik serisi sona erdi

- Gaziantep FK, Fenerbahçe'ye 4-0 yenilip 7 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti.
- Burak Yılmaz yönetiminde ilk mağlubiyetini aldı.
- Takım, 17 puanla 6. sırada yer alıyor.
Süper Lig'in 3. haftasında takımın başına geçen teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde çıkış yakalayan Gaziantep FK, son 7 maçında 5 galibiyet 2 beraberlik alarak 4. sırada kadar yükselmişti.
Dün evinde Fenerbahçe ile oynadığı maçta 4-0 mağlup olan kırmızı-siyahlı ekip, Burak Yılmaz ile ilk yenilgisini yaşadı.
Gaziantep FK, Fenerbahçe ile oynadığı son 8 maçını da kaybetti.
6. SIRADALAR
Gaziantep ekibi, 17 puan ve averajla 6. sırada bulunuyor.
SIRADAKİ RAKİP ALANYASPOR
Güneydoğu temsilcisi 11. hafta deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.