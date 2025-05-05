Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftara spordan men cezası

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesinde penaltı vuruşu kullanacak oyuncunun gözüne lazer tutan taraftar için karar verildi.

İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan müsabakanın 36. dakikasında Beşiktaş'ın kazandığı penaltı vuruşunu gerçekleştirecek Gedson Fernandes'in gözüne tribünden lazer tutan seyirci B.Y.'nin, gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı.

"OLAYLARDAN DOLAYI PİŞMANIM"

Anadolu Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan B.Y., Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirterek, vakit buldukça maçlara gittiğini belirtti.

B.Y., daha önce adli bir olaya karışmadığını belirterek şu beyanda bulundu:

Yanımda lazer olduğunu bilen arkadaşım ve etrafımdaki taraftarlar penaltı pozisyonu olunca oyuncunun gözüne tut dediler. Anlık gelişen bir olaydı. Planlanmış bir şey değildi. Taraftar olmanın vermiş olduğu bir heyecanla yaptım. Kimseye zarar verme niyetim yoktu. Olaydan dolayı pişmanım. Polislere olaydan sonra lazeri teslim ettim.