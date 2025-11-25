Abone ol: Google News

Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, genel kurulda yeniden aday olacaK

Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yönetimle birlikte seçilmeleri halinde kulübe 400 milyon lira kasa kolaylığı sağlayacaklarını belirtti.

Yayınlama Tarihi: 25.11.2025 23:05
  • Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, olağanüstü genel kurulda yeniden aday olduğunu açıkladı.
  • Seçilmeleri halinde kulübe 400 milyon lira kasa kolaylığı sağlayacaklarını belirtti.
  • Kongre, 29 Kasım'da, çoğunluk sağlanamazsa 6 Aralık'ta yapılacak.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Mehmet Kaya, olağanüstü genel kurulda yeniden başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Mehmet Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yönetimle birlikte seçilmeleri halinde kulübe 400 milyon lira kasa kolaylığı sağlayacaklarını belirtti.

Yeni yönetim kurulunda yer alacak isimlerle bir araya gelen Kaya'nın bu taahhüdü, toplantı sırasında yazılı olarak da kayıt altına alındı.

SEÇİMLİ GENEL KURUL NE ZAMAN?

Başkent ekibinde olağanüstü seçimli genel kurul, 29 Kasım Cumartesi, çoğunluk sağlanamaması halinde 6 Aralık Cumartesi günü yapılacak.

