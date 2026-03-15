Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakanın ilk yarısında ev sahibi takım Gençlerbirliği, sahada 10 kişi kaldı.

VAR UYARDI

Başkent ekibinde Sekou Koita, orta alanda Tiago Djalo'ya bir faul yaptı.

Hakem Yasin Kol, daha sonra oyunun başlamamasını ve pozisyonu VAR'da incelendiğini işaret etti.

KIRMIZI KART ÇIKTI

Hakem Yasin Kol, VAR'dan gelen uyarıyla birlikte ekrana gitti. Pozisyonu izleyen Yasin Kol, Koita'ya kırmızı kart gördü.

Gençlerbirliği, bu kırmızı kartla birlikte Beşiktaş karşısında 18. dakikada 10 kişi kaldı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN TEPKİ

Gençlerbirliği oyuncuları, hakem Yasin Kol'un bu kararına büyük tepki gösterdi.

