Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Roland Sallai bacağının son durumunu paylaştı

- Roland Sallai, Galatasaray - Gençlerbirliği maçında bacağına yapılan sert müdahale sonrası yara aldı.
- Sallai, müdahale sonrası bacağının durumunu sosyal medyada paylaştı.
- Kırmızı kart gören Macar oyuncu, Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray geriye düştüğü maçta 3-2 galip geldi.
Sarı kırmızılılarda Mario Lemina ve Wilfried Singo ilk yarı sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
SALLAİ KIRMIZI KART GÖRDÜ
Roland Sallai ise 90+4'te kırmızı kart gördü.
Sallai, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yapılacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
BACAĞININ SON HALİNİ PAYLAŞTI
Öte yandan Macar futbolcu, rakibi Göktan Gürpüz'ün sert müdahalesi sonrasında sakatlık geçirmişti.
Sallai maçı ardından, aldığı darbe sonrasında bacağının son durumunu paylaştı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)