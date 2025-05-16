Gençlerbirliği olağan genel kurula gidiyor

AA & Ensonhaber
Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği, olağan seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, genel kurul toplantısı, 31 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00'da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA 14 HAZİRAN'DA YAPILACAK
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 14 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.
Genel kurulda kulüp gündemine ilişkin maddeler görüşüldükten sonra kulübün yeni yönetimi seçilecek.
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