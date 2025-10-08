Gençlerbirliği taraftarı, genel kurul talebiyle toplandı

Gençlerbirliği Kulübü'nde başkan değişikliğinin genel kurula gidilerek yapılması için taraftarlar, tesislerde toplandı.

Kırmızı-siyahlı kulüpte genel kurula gidilmeden yönetim içinden birinin başkanlığa geçeceği iddiası üzerine yaklaşık 200 taraftar, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ne geldi.

Taraftarlar, saat 19.23'te tesis girişinde "genel kurul çağrısı" yapmaya hazırlanırken Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur'un istifa açıklaması kulübün sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

SLOGANLAR ATILDI

Yeni başkanın genel kurul toplanmadan yönetim kurulu tarafından belirlenmesini istemeyen taraftarlar, "Mücadeleye devam", "Bu takım kimsenin çiftliği değil" sloganları attı.

"HUKUKSUZLUĞA KARŞIYIZ"

Taraftar sözcüsünün okuduğu metinde şu ifadelere yer verildi:

Hukuksuzluğa karşıyız. Kulübümüzün yönetimi, genel kurul iradesiyle şekillenir ve yine genel kurul iradesiyle değişir. 'Genel kurul ile gelen, genel kurul ile gider' ilkesi, Gençlerbirliği'nin temel taşıdır. Genel kurul dışında, bir başkan değişikliği dayatması, kabul edilemez bir hukuksuzluktur ve bu darbeye boyun eğmeyeceğiz. Hemen ve şimdi 'genel kurul' diyoruz.