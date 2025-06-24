Gençlerbirliği'nde yeni sezon kombine fiyatları belli oldu Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nde 2025-2026 sezonu kombine kart fiyatları netleşti. Buna göre en düşük 4 bin TL en yüksek ise 30 bin TL oldu.