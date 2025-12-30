Gençlerbirliği'nin kamp programı belli oldu

- Gençlerbirliği, sezon arasında Antalya Lara'da kamp yapacak.
- Kırmızı-siyahlılar, 1 Ocak'ta toplanarak antrenmanlara başlayacak.
- 14 Ocak'ta Antalyaspor'la oynayacakları maç sonrası Ankara'ya dönecekler.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon arasında Antalya'da kamp yapacak.
Kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlılar, 1 Ocak'ta Lara'da toplanarak sezonun ikinci yarısı için antrenmanlara başlayacak.
Başkent ekibi, Antalya kampında 8 Ocak'ta hazırlık maçı oynamayı planlıyor.
ANTALYASPOR'LA TÜRKİYE KUPASI MAÇI
Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında 14 Ocak'ta Antalyaspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu tarihe kadar hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.
Karşılaşma sonrası Ankara'ya dönecek kırmızı-siyahlılar, çalışmalarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde devam edecek.