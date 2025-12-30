Abone ol: Google News

Gençlerbirliği'nin kamp programı belli oldu

Gençlerbirliği, 1 Ocak'ta Antalya Lara'da toplanarak sezonun ikinci yarısı için antrenmanlara başlayacak.

Yayınlama Tarihi: 30.12.2025 16:50
  • Gençlerbirliği, sezon arasında Antalya Lara'da kamp yapacak.
  • Kırmızı-siyahlılar, 1 Ocak'ta toplanarak antrenmanlara başlayacak.
  • 14 Ocak'ta Antalyaspor'la oynayacakları maç sonrası Ankara'ya dönecekler.

Süper lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon arasında Antalya'da kamp yapacak.

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlılar, 1 Ocak'ta Lara'da toplanarak sezonun ikinci yarısı için antrenmanlara başlayacak.

Başkent ekibi, Antalya kampında 8 Ocak'ta hazırlık maçı oynamayı planlıyor.

ANTALYASPOR'LA TÜRKİYE KUPASI MAÇI

Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında 14 Ocak'ta Antalyaspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu tarihe kadar hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.

Karşılaşma sonrası Ankara'ya dönecek kırmızı-siyahlılar, çalışmalarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde devam edecek.

