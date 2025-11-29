Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulu ertelendi

- Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.
- Yeni tarih olarak 6 Aralık Cumartesi belirlendi.
- Toplantı, Nejat Uygur Konferans Salonu'nda yapılacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.
Kırmızı-siyahlı kulübün Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki genel kurul toplantısında yeterli çoğunluk sağlanamadı.
6 ARALIK'TA YAPILACAK
Kulübün genel kurul çağrısına göre olağanüstü seçimli genel kurul, çoğunluk aranmaksızın 6 Aralık Cumartesi günü Nejat Uygur Konferans Salonu'nda saat 10.00'da yapılacak.