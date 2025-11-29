Abone ol: Google News

Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulu ertelendi

Gençlerbirliği'nin genel kurul çağrısına göre olağanüstü seçimli genel kurul, çoğunluk aranmaksızın 6 Aralık Cumartesi günü yapılacak.

Yayınlama Tarihi: 29.11.2025 10:59
Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulu ertelendi
  • Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.
  • Yeni tarih olarak 6 Aralık Cumartesi belirlendi.
  • Toplantı, Nejat Uygur Konferans Salonu'nda yapılacak.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.

Kırmızı-siyahlı kulübün Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki genel kurul toplantısında yeterli çoğunluk sağlanamadı.

6 ARALIK'TA YAPILACAK

Kulübün genel kurul çağrısına göre olağanüstü seçimli genel kurul, çoğunluk aranmaksızın 6 Aralık Cumartesi günü Nejat Uygur Konferans Salonu'nda saat 10.00'da yapılacak.

