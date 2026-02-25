George Gardi: Galatasaray'a transferi için Kenan Yıldız'la görüşmüştüm

Menajer George Gardi, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus-Galatasaray maçı öncesi İtalyan basınına önemli açıklamalar yaptı.

Gardi'nin Kenan Yıldız transferine ilişkin sözleri gündem oldu.

GARDI'DEN LOOKMAN CEVABI

"Kaçırdığınız en büyük fırsat?" şeklindeki soruya cevap veren Gardi, Lookman'ı işaret ederek, "Özellikle üst düzey oyuncular söz konusu olduğunda bazı transferlerin sonuçlanmaması normaldir. Bunun sayısız değişkeni ve koşulu vardır. Geçen yaz Inter ile anlaşma bozulduktan sonra Lookman'ı transfer etmeyi denedim. Osimhen transferini taklit etmek istedim; satın alma opsiyonlu kiralama... Ama onlar onu satmak istemedi. Ocak ayında da aynı şey oldu ve bu sefer Atalanta'nın talepleri çok yüksekti." şeklinde konuştu.

"RİSK KESİNLİKLE VARDI"

"Osimhen transferinin gerçekleşmeyebileceğini hiç düşündünüz mü?" sorusunu yanıtlayan ünlü menajer, "Bu risk kesinlikle vardı. Özellikle ilk yıl kiralık olarak geldiğinde. Zaman acımasızca geçiyordu. Çok karmaşık bir bulmacaydı. Sorunlar vardı, imzalar gelmiyordu, UEFA listesi ertesi gün kapanıyordu... Napoli havaalanında telefonla görüşmeler yaparak geçirdiğim saatleri hatırlıyorum. O sırada İstanbul havaalanında binlerce Türk taraftar bekliyordu ve ben 'Ya şimdi bir şey ters giderse' diye düşünüyordum." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ZOR BİR MAÇ"

Tuttosport'a konuşan ve bu akşamki Juventus-Galatasaray maçıyla ilgili görüşleri sorulan Gardi, "Çok zor bir maç. Tur atlamak hem sportif hem de ekonomik açıdan tüm kulüpler için önemli bir dönüm noktası. O kadar önemli ki üç gol farkla önde olmak bir avantaj sağlıyor ama maçın bittiği anlamına gelmiyor. Teknik direktör takımın rehavete girmemesi için ne yapması gerektiğini bilecektir. Galatasaray'ın gol atarak maçı daha yönetilebilir hale getirmesini umuyorum." dedi.

“KENAN YILDIZ İÇİN JUVENTUS İLE GÖRÜŞMÜŞTÜM”

Son olarak Kenan Yıldız'ın 3 yıl önce Galatasaray'ın kapısından döndüğünü hatırlatan Gardi, "Kenan Yıldız o zamanlar Juventus'un Primavera takımında oynayan ve Next Gen'de boy göstermeye başlayan, reşit olmak üzere olan bir gençti. Müthiş bir yetenek ancak henüz tam olarak açığa çıkmamış bir yetenek. Ocak 2023'ün sonunda görüşmeleri başlatmak için Torino'ya gidip Juventus ile görüştüm. Rakamlar konusunda anlaşmazlıklar vardı. Juventus 7 milyon istiyordu ancak menajer kabul etmedi. 2023 yazında tekrar denedim ancak o noktada oyuncunun kulüp içindeki değeri artmıştı ve Juventus'un talepleri de katlanmıştı" sözlerini sarf etti.