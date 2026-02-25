Serdal Adalı: Beşiktaş, layık olduğu güzel günlere çok kısa zamanda ulaşacaktır

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, iftar programında buluştu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Tüpraş Stadı'ndaki restoranda düzenlenen iftarda Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, Disiplin Kurulu Başkanı Devrim Alparslan, Üyelik ve Sicil Kurulu Başkanı Sefa Bağcı, eski yönetim kurulu ve kurul üyeleri, İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer ve Beşiktaş Belediyesi Başkanvekili Rasim Şişman ile Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik de yer aldı.

"BEŞİKTAŞ, LAYIK OLDUĞU GÜZEL GÜNLERE ÇOK KISA ZAMANDA ULAŞACAKTIR"

Adalı, iftarda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Bu güzel Ramazan akşamında, sizleri Türk sporunun öncü kulübü Beşiktaşımızın çatısı altında ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Mübarek Ramazan ayının maneviyatını yansıtan, birlik beraberlik duygularımızı pekiştirecek olan iftarımıza hoş geldiniz. Beşiktaş'a hizmet etmek, hepimiz için yaşamımız boyunca ulaşabileceğimiz en büyük mutluluklardan biri oldu. Bu gurur yaşamımız boyunca bizimle kalacak olan en büyük mirastır. Bugün burada, bu güzel duyguları bir kez daha anımsadığımız güzel bir akşam yaşıyoruz. Son dönemde takımımızdaki yükseliş, bu anlamlı günlerde bizi çok daha mutlu ediyor. Son dönemde camiamızla, taraftarımızla birlik beraberlik duygusunu arttırdığımızda, özlediğimiz Beşiktaş ruhunu yakaladığımıza hep birlikte şahit olduk. Futbolda Göztepe maçında, basketbolda Fenerbahçe maçında gördüğümüz taraftar desteği, bu birlik beraberliğin en güzel göstergesi oldu. Bu duyguyla devam edip tek vücut olduğumuz sürece Beşiktaş, layık olduğu güzel günlere çok kısa zamanda ulaşacaktır. Sahada her branşta gösterdiğimiz performans ve saha dışında ürettiğimiz projelerle Beşiktaşımızın kısa zamanda hem sportif başarıya, hem de mali bağımsızlığa ulaşacağına inancımız tamdır. Bu yükselişin devam edeceğine, uzun zamandır hasret kaldığımız birlik beraberlik ortamını da bu vesileyle sağlayacağımıza canı gönülden inanıyorum. Bugün burada bu birlik beraberliğin güzel bir örneğini verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mübarek Ramazan ayının hepimize sağlık, mutluluk, huzur ve Beşiktaşımıza başarı getirmesini temenni ediyorum.