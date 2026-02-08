Geri dönebilir! İspanyol basınının gündemi Marco Asensio

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de geride kalan 20 hafta sonunda topladığı 46 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Marco Asensio ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertlilerin sezon başında Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı İspanyol orta saha Asensio'nun yükselen formu, ülkesinde gündem oldu.

"MİLLİ TAKIMA GERİ DÖNECEĞİNDEN EMİN"

Başarılı futbolcuya İspanya'dan müjdeli haber de gelirken, AS gazetesi konuya ilişkin haberi okuyucularıyla paylaştı.

Asensio'nun, milli takıma geri dönmek istediği belirtildi ve "Marco Asensio, Fenerbahçe'de kariyerinin en iyi istatistiklerini elde ediyor ve 2,5 yıl sonra milli takıma geri döneceğinden emin." ifadeleri yer aldı.

Asensio'nun Fenerbahçe'deki performansının ardından Ekim 2023'ten bu yana uzak kaldığı İspanya Milli Takımı tartışmalarının da yeniden alevlendiği belirtildi.

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü De La Fuente'nin, 30 yaşındaki futbolcunun performansını yakından takip ettiği yazıldı.

Asensio'nun, Real Betis forması giyen ve uzun süre sonra milli takıma geri dönen Isco ile benzer bir yolu izlemek istediği ve milli takıma seçilmesinin performansının sürmesine bağlı olduğu aktarıldı.

27 MAÇTA 18 GOLLÜK KATKI

Sarı-lacivertli takımla oynadığı 27 karşılaşmada 11 kez fileleri havalandıran Asensio, 7 gol pası vererek takımının gol yollarında Anderson Talisca'nın ardından en etkili ismi oldu.

15 milyon euro piyasa değeri bulunan Asensio, gösterdiği bu başarılı performansla kariyerinin en başarılı dönemlerinden birini yaşıyor.