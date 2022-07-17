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    Ghezzal, Arapların 7 milyon euroluk teklifini reddetti

    Ghezzal, Arapların 7 milyon euroluk teklifini reddetti

    Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, Arap Yarımadası'ndan kendisine gelen 7 milyon euroluk teklifi kabul etmedi. Başarılı oyuncu Datça'dan yazlık almayı planlıyor.
    • 17.07.2022 - 10:37
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 11:20
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    Beşiktaş'ta yeni sezonda saha içinde lider olması beklenen Rachid Ghezzal ile ilgili bir transfer gerçeği ortaya çıktı.

    2 yıldır futboluyla istikrarını koruyan Rachid Ghezzal'a Arap Yarımadası'ndan 7 milyon euroluk bir teklif geldi. Futbolcu ise Beşiktaş ve Türkiye'de kalmaya karar verdi. Dolayısıyla bu teklif reddedildi.

    Ghezzal, Arapların 7 milyon euroluk teklifini reddetti #1

    Datça'da yazlık alıyor

    Yıldız kanat oyuncusu, "Türkiye'yi ve Beşiktaş'ı çok seviyorum" derken, kariyer planlamasının dışında yatırımlarını da burada yapıyor. Ghezzal'ın Datça'da yazlık alacağı öğrenildi.

    Süper Lig'de 66 maça çıkan Cezayirli, 12 gol 24 asist yaparak takımının en önemli güçlerinden biri oldu.

    Ghezzal, Arapların 7 milyon euroluk teklifini reddetti #2


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