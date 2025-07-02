Gökhan Değirmenci: Önümüzde çok zorlu bir maraton var

Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam ediyor.

Yeşil-siyahlı ekibin tecrübeli kalecisi Gökhan Değirmenci, kampta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SÜPER LİG HEPİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Kampın 3 gün önce başladığını ve yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten Gökhan Değirmenci, şu ifadelere yer verdi:

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

16 yıl sonra Süper Lige çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Gökhan Değirmenci, şunları dedi:

Jovanovic ile tanıştım. Hem kulübümüze hem de şehrimize hayırlı olsun. Tabii ki emek sarf edip bir bedel ödenip transfer yapılıyor her bölge için. Hem şehrimizin için hem takımımıza iyi olacaktır diye düşünüyorum. Gerek saha içi gerek içi saha dışı elimden geleni yapacağım. 16 yıl sonra Süper Lig'e çıktık. Bunun keyfini coşkusunu hep birlikte yaşadık. Şimdi önümüzde çok zorlu bir maraton var. Oraya biz hazırlanıyoruz. Taraftarlarımız hazırlanıyor. Şehrimiz hazırlanıyor. Taraftarlarımızın Süper Lig'e renk katacağını düşünüyorum. Orada herkesin gıptayla baktığı bir taraftar grubumuzun olacağını ümit ediyorum ve öyle olacağına inanıyorum. İnşallah hep birlikte güzel bir sezon geçirip hem şehrimize hem camiamıza güzel mutlu huzurlu bir sezon geçiririz. Buraya 3 sezon önce geldim. Bu sene dördüncü sezonum olacak. İlk geldiğim zaman basın mensupları da oradaydı. Amacımız 1. Lig'e çıkmak değil hedefimiz Süper Lig, o grupta yer almak istiyorum demiştim. Çok şükür bunu başardık. Hep birlikte başardık. Bu grubun bir parçası olduğum için ve burada devam ettiğim için çok mutluyum. İnşallah burada sonuna kadar hem saha içinde hem saha dışında bu takıma faydalı olmak için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum.