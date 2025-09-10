Gökhan Gönül, 4 yıl sonra yeniden Fenerbahçe'de

Fenerbahçe futbol A takımında, teknik direktör belirsizliği sona erdi.

2025-2026 sezonuna Jose Mourinho yönetiminde giren sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica mağlubiyeti sonrası deneyimli teknik adamla yollarını ayırmıştı.

Fenerbahçe yönetimi, bu süreçte yerli ve yabancı teknik adamlarla görüşürken, Domenico Tedesco isminde karar kıldı ve Tedesco ile 2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya vardı.

YARDIMCISI GÖKHAN GÖNÜL

Tedesco'nun yardımcılığını eski Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül'ün yapacağı kaydedildi.

YENİDEN KADIKÖY'DE

Fenerbahçe'de iki farklı dönemde forma giyen ve kulüp tarihine iz bırakan isimlerden olan Gönül, yıllar sonra bu kez teknik kadro üyesi olarak yeniden Kadıköy'e döndü.

Fenerbahçe'den 16 Temmuz 2021 tarihinde ayrılan ve Rizespor'a transfer olan 40 yaşındaki Gönül, 4 yıl aranın ardından yeniden Fenerbahçe'de görev alacak.

Futbolculuk kariyerinde sarı-lacivertli forma ile 361 maçta 14 gol, 54 asist üretti.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ SONRASI TEPKİLER

2016-2017 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül, Fenerbahçe taraftarından tepki görmüştü.

ÜMİT MİLLİ TAKIM'DA ÇALIŞTI

Ümit Milli Futbol Takımı'nda görev yapan Gökhan Gönül, çıktığı 6 maçta 1.00 puan ortalaması tutturmuştu.