Gökhan Sazdağı, cezalı duruma düştü

Beşiktaş’ın sağ bek oyuncusu Gökhan Sazdağı, derbide gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.

Yayınlama Tarihi: 04.10.2025 22:23
Süper Lig’in 8. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılarda maça 11'de başlayan Gökhan Sazdağı, karşılaşmanın 59. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

GENÇLERBİRLİĞİ, MAÇINDA YOK

Gökhan, milli maç arasından sonra oynayacakları Gençlerbirliği müsabakasında forma giyemeyecek.

KART GÖRDÜĞÜ MAÇLAR

Sezona Kayserispor’da başlayan 31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ve Kocaelispor müsabakalarında sarı kart görmüştü.

Siyah-beyazlı formayla ise geçtiğimiz hafta Kocaelispor mücadelesinde kart gördü.

90 DAKİKA OYNADI

Gökhan Sazdağı, derbide 90 dakika sahada kaldı.

