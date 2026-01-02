Gökmen Özdenak son yolculuğuna uğurlandı

A Milli Takım ve Galatasaray’ın eski oyuncularından Gökmen Özdenak, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Özdenak için bugün öğle namazına müteakip Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze namazı kılındı.

BİRÇOK İSİM KATILDI

Cenaze namazına; eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eski yöneticiler Abdurrahim Albayrak ve Ali Dürüst, teknik direktör Arda Turan, Şenol Güneş, Rasim Kara, Servet Yardımcı, Vedat İnceefe, Özdenak’ın ailesi, sevenleri ile spor, sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

"BİZE VEDA EDİYORMUŞ"

Özdenak ile hem milli takım hem de Galatasaray’da birlikte forma giyen Fatih Terim, törende basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gökmen Özdenak ile iyi kötü birçok anı yaşadıklarını belirten Fatih Terim, “Aşağı yukarı 50 seneyi son güne kadar dost, arkadaş olarak yaşadık. Daha önce takım arkadaşı olarak tatlı anıları, acı günleri beraber yaşadık. Ben hastaneye kaldırıldığı gün gittiğimde zaten doktor hanımefendi pek tepki vermediğini söylemişti. Açıkçası son 1-2 günü de ümitli geçirmedim. Kendisi tabii çok neşeli, şen ve herkesle çok iyi olan bir insandı. Takımımızın adeta neşesiydi. Her zaman pozitif haliyle onu düşünebilirdiniz. 1 hafta önce beni aradı. Gece 11.30, 12.00’ydi. Ailen nasıl, çocuklar nasıl, sen nasılsın diye. ‘İyiyim abi, yaramazlık yok. Bir şey mi var?’ dedim. ‘Seni özledim, görüşelim’ dedi. Demek ki bize veda ediyormuş. O kadar yoğun bir beraberliğimiz vardı ki eskiden top oynayanlar bilir. Hem milli takımda hem Galatasaray’da neredeyse ailenizden daha fazla görürdünüz. Gökmen ağabeyi de çok görenlerden biriyim. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İyi bir insandı. Büyük kulüpler, sembolleriyle, böyle tarihe geçmiş oyuncularla ayakta dururlar. Bugün de Galatasaray’ın yaptığı çok önemliydi. Yarın da unutmayacaklarına inanıyorum. En acısı bu kadar yakın olduğunuz bir insanın cenazesine geldiğinizde aklınızda kalan sonunda sadece iki tane tarih oluyor. Biri doğum, biri ölüm tarihi. Çok üzgünüm. Onun söylediği kötü şeyler de batmazdı insana. Yasin ile de görüşme imkanı bulduk. Bütün ailesine, eşine, kızına başsağlığı diliyorum.” diye konuştu.