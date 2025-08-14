Göksel Gümüşdağ'dan erteleme talebi!

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda deplasmanda 3-1 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Norveç temsilcisi Viking ile 1-1 berabere kaldı ve adını play-off turuna yazdırdı.

Maçın ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT'ye açıklamalarda bulundu.

"BU GALİBİYETİ TÜRKİYE'YE ARMAĞAN EDİYORUZ"

Gümüşdağ, karşılaşma hakkında şunları dedi:

Play-off'a kaldığımız için çok mutluyuz ama bize gruplara kalmak yakışır. Bugün 100. gol atıldı. 10 sezon ve Avrupa'da 100. gol... Kolay iş değil. Bu galibiyeti Türkiye'ye armağan ediyoruz.

"BİZİM AMACIMIZ DAHA İYİ YERLERE GİDEBİLMEK"

Gümüşdağ ayrıca Avrupa'daki hedef hakkında şunları dedi:

Bizim amacımız daha iyi yerlere gidebilmek. Her maç zor. Ben Avrupa'daki başarının Türkiye'dekinden daha değerli olduğunu biliyorum. Ülke futboluna katkı sağlamaya devam edeceğiz.

ERTELEME TALEBİ

Son olarak Göksel Gümüşdağ, UEFA Konferans Ligi play-off turundan ötürü TFF'den Süper Lig maçları için erteleme talip edeceklerini bildirdi.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Turuncu-lacivertli takım, play-off turu maçlarını 21-28 Ağustos tarihlerinde Universitatea Craiova (Romanya) - Spartak Trnava (Slovakya) eşleşmesinin galibiyle oynayacak.