Gözler PSG'ye çevrildi: Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile oynanacak karşılaşma öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Milan Skriniar transferinde artık sona gelindi.

ANLAŞMA TAMAM

Fabrizio Romano'nun aktardığı son bilgilere göre, Slovak stoper Milan Skriniar ile Fenerbahçe arasında, 2029 yılına kadar geçerli olacak sözleşme için anlaşma sağlandı.

Sarı-lacivertliler, Paris Saint-Germain'e sunduğu teklifi bir kez daha iyileştirdi ve Fransız kulübünden nihai onayı beklemeye başladı.

MOU DA SKRINIAR DA TRANSFERİ İSTİYOR

Fenerbahçe ile PSG arasındaki pazarlıklar devam ederken, hem Jose Mourinho'nun hem de oyuncunun bu transferi istediği vurgulanıyor.

Slovak savunmacı, sarı-lacivertli formayla kariyerine devam etmeye sıcak bakıyor.

23 MAÇTA OYNADI

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, 23 maçta görev yaptı.

Bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.