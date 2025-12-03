Göztepe, 2. Lig ekibine yenilerek Türkiye Kupası'na veda etti

- Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 1-0 yenilerek elendi.
- Mavi-beyazlılar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Barış Zeren'in 10. dakikada attığı golle galip geldi.
- Kupa grup aşaması kura çekimi 5 Aralık'ta yapılacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Göztepe, Beyoğlu Yeni Çarşı'ya konuk oldu.
TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı, evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda grup aşamasına yükseldi.
Mavi-beyazlılar mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve adını grup aşamasına yazdırdı.
TEK GOLLÜ MÜCADELE
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibinin tek golünü 10. dakikada Barış Zeren kaydetti.
KURA ÇEKİMİ 5 ARALIK'TA
Türkiye Kupası grup müsabakaları kura çekimi 5 Aralık Cuma günü yapılacak.
TFF'nin açıklamasına göre, kura çekimi saat 15.00’te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki Orhan Saka Konferans Salonu’nda kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.