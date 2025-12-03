Abone ol: Google News

Göztepe, 2. Lig ekibine yenilerek Türkiye Kupası'na veda etti

Göztepe, Türkiye Kupası'nda konuk olduğu TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 1-0 kaybetti ve turnuvadan elendi.

Yayınlama Tarihi: 03.12.2025 20:31
  • Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 1-0 yenilerek elendi.
  • Mavi-beyazlılar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Barış Zeren'in 10. dakikada attığı golle galip geldi.
  • Kupa grup aşaması kura çekimi 5 Aralık'ta yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Göztepe, Beyoğlu Yeni Çarşı'ya konuk oldu.

TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı, evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda grup aşamasına yükseldi.

Mavi-beyazlılar mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve adını grup aşamasına yazdırdı.

TEK GOLLÜ MÜCADELE

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibinin tek golünü 10. dakikada Barış Zeren kaydetti.

KURA ÇEKİMİ 5 ARALIK'TA 

Türkiye Kupası grup müsabakaları kura çekimi 5 Aralık Cuma günü yapılacak.

TFF'nin açıklamasına göre, kura çekimi saat 15.00’te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki Orhan Saka Konferans Salonu’nda kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

