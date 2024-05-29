Göztepe, Atınç Nukan'la yolları ayırdı

İHA

1. Lig’i ikinci sırada bitirerek Süper Lig’e çıkmayı başaran Göztepe’de, iç ve dış transfer hareketliliği devam ediyor.

İsmail Köybaşı ve Dennis’le sözleşme uzatan sarı-kırmızılılar, bu sezon kaptanlık yapan 30 yaşındaki savunma oyuncusu Atınç Nukan’la yollarının ayrıldığını duyurdu.

"Atınç Nukan'a teşekkür ediyoruz"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Hem şanlı formamızı hem de kaptanlık bandını gurur ve layıkıyla taşıyan, şanlı tarihimizin unutulmaz isimlerinden olmayı başaran ve şampiyonluk yolunda büyük emekler veren kaptan Atınç Nukan'a teşekkür ediyoruz.