Göztepe - Beşiktaş - CANLI SKOR

GÜNCEL SKOR: GÖZTEPE 2-0 BEŞİKTAŞ
24' Rhaldney, Gökhan Sazdağı ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyun alanına dahil oldu.
21' Olaitan'ın şutunda kaleci Mert Günok'tan seken topu Janderson, dışarıya yolladı.
19' Göztepe farkı ikiye çıkardı! Janderson'un içeriye çevirdiği topu ağlara gönderen isim Rhaldney Norberto oldu.
19’ Gol… Göztepe 2-0 Beşiktaş (Rhaldney)
15' Arda Okan Kurtulan, Demir Ege'ye yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.
14' Tammy Abraham için ofsayt bayrağı kalktı.
13' Savunma arkasına hareketlenen Janderson'a son anda Gökhan Sazdağı müdahale etti.
10' David Jurasek'in ortasında müdahaleyi yapan isim Heliton oldu.
8' İki takımda yüksek tempoda performans sergiliyor.
4' Göztepe golü buldu. Taçtan gelen topta Juan, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
4’ Gol… Göztepe 1-0 Beşiktaş (Juan)
2' Sağ kanatta topla buluşan Vaclav Cerny'nin şutu üstten auta çıktı.
1' Maç başladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan müsabaka saat 20.00'de başladı.
Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturuyor.
İLK 11'LER