Abone ol: Google News

Göztepe deplasmanda Rizespor'u farklı geçti

Göztepe, Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 10.08.2025 22:11
Göztepe deplasmanda Rizespor'u farklı geçti

Süper Lig'in ilk haftasında Rizespor, Göztepe'yi ağırladı.

Mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başaran Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Bokele, 90+3. dakikada Emersonn ile 90+6. dakikada Dennis kaydetti.

SIRADAKİ RAKİP FENERBAHÇE

Bu sonuçla sezona 3 puanla başlayan Göztepe, ligdeki bir sonraki maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Puanla tanışamayan Rizespor ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.

RİZESPOR: 0 - GÖZTEPE: 3

Hakemler: Mehmet Türkmen, Anıl Usta, Abdullah Uğur Sarı

Rizespor: Erdem Canpolat, Hojer, Samet Akaydın, Mocsi (Dk. 81 Alikulov), Muhammet Taha Şahin, Mithat Pala, Laçi (Dk. 67 Varesanovic), Papanikolaou (Dk. 59 Zeqiri), Mihaila (Dk. 59 Halil İbrahim Dervişoğlu), Olawoyin, Sowe

Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan, Bokele, Heliton, Taha Altıkardeş (Dk. 46 Santos), Cherni, Rhaldney, Miroshi (Dk. 46 Dennis), Olaitan (Dk. 82 Furkan Bayır), Juan (Dk. 81 Sabra), Janderson (Dk. 73 Emersonn)

Goller: Dk. 52 Bokele Dk. 90+3 Emersonn, 90+6 Dennis (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 23 Bokele (Göztepe), Dk. 45+2 Papanikolaou 90+5 Alikulov (Rizespor)

Eshspor Haberleri