Göztepe deplasmanında iki gollü galibiyet: Trabzonspor ligde ikinciliğe yükseldi

Maçtan önce A Milli Takım'ın eski oyuncusu Faruk Karadoğan'ın vefatı nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

3. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Sağ kanat topla buluşan Muçi'nin ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı taca çeldi.

10. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan Zubkov ile kullandığı köşe atışında altı pas içerisinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda top, direğin yanından auta çıktı.

33. dakikadaki Göztepe atağında defanstan atılan uzun topta Janderson, kaleci Onana'nın ileride olduğunu görerek meşin yuvarlağı ceza sahası içerisindeki Juan'a aktarmak istedi. Trabzonspor defansı araya girerek topu uzaklaştırdı.

37. dakikada Trabzonspor'un ceza sahası sol çizgisi önünden kullandığı serbest vuruşta Zubkov, dokunarak topu Muçi'ye bıraktı. Muçi'nin daha iyi açıdan kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak, defanstan sekip kornere çıktı.

GÖZTEPE POZİSYONU DEĞERLENDİREMDİ, İLK YARI GOLSÜZ TAMAMLANDI

45+3. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Defanstan seken topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Juan'ın şutunda topu kaleci Onana çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz berabere bitti.

TRABZONSPOR İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

İkinci yarının başlamasından 1 dakika sonra 46'ncı dakikada Trabzonspor'un golcü ismi Ernest Muçi perdeyi açarak durumu 1-0'a getirdi.

73'üncü dakikada sarı kart gören Trabzonspor'un oyuncusu Onuachu, gelecek hafta oynanacak olan Beşiktaş maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Maçın 76'ncı dakikasında yine sahneye Ernest Muçi çıktı, hem takımının hem de kendisinin ikinci golünü kaydederek farkı ikiye çıkardı.

TRABZONSPOR'UN İKİ OYUNCUSU BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK

78'inci dakikada Trabzonspor'un oyuncusu Wagner Pina kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Pina da Beşiktaş maçı öncesinde cezalı duruma düştü.

Dakikalar 85'i gösterdiğinde Göztepe, Anthony Dennis ile golü bularak farkı 1'e indirdi ve skoru 2-1'e getirdi.

90+8'de Göztepe'nin oyuncusu Rhaldney kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Maçın geri kalan dakikalarında gol sesi çıkmazken maç 2-1 sona erdi.

Bu skorla birlikte Trabzonspor ligde ikinci sıraya yükseldi.

KADROLAR

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Miroshi, Dennis, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan

Trabzonspor: Onana, Pina, Serdar Saatçi, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu,