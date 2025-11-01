Abone ol: Google News

Göztepe, Gençlerbirliği'ni tek golle geçti

Göztepe, Süper Lig'in 11. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni 1-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 18:57
Göztepe, Gençlerbirliği'ni tek golle geçti
  • Göztepe, Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.
  • Maçın tek golünü 45+1. dakikada Juan attı.
  • Bu sonuçla Göztepe 4. sıraya yükselirken, Gençlerbirliği 15. sırada kaldı.

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe ile Volkan Demirel'in çalıştırdığı Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi takım Göztepe oldu.

GALİBİYET GOLÜ JUAN'DAN

Göztepe'ye galibiyeti getiren golü, 45+1. dakikada Juan kaydetti.

GÖZTEPE, KÖTÜ SERİYE SON VERDİ

İkinci yarıda başka gol sesi çıkmazken Göztepe, bu galibiyetle birlikte 2 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Gençlerbirliği ise ligde üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

VOLKAN DEMİREL MAĞLUBİYETLE BAŞLADI

Hüseyin Eroğlu'nun ardından teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'i getiren Gençlerbirliği, yeni hocasıyla çıktığı ilk maçta istediğini alamadı.

Kırmızı-siyahlılar, deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup olarak sahadan puansız ayrıldı.

GÖZTEPE, MAÇ FAZLASIYLA 4. SIRADA

Bu sonuçla birlikte 19 puana ulaşan Göztepe, maç fazlasıyla birlikte 4. sıraya yerleşti. Ligde 7. mağlubiyetini alan Gençlerbirliği ise 8 puanda kaldı ve 15. sırada konumlandı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise Başakşehir'i ağırlayacak.

