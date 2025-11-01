Göztepe, Gençlerbirliği'ni tek golle geçti

- Göztepe, Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.
Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe ile Volkan Demirel'in çalıştırdığı Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi takım Göztepe oldu.
GALİBİYET GOLÜ JUAN'DAN
Göztepe'ye galibiyeti getiren golü, 45+1. dakikada Juan kaydetti.
GÖZTEPE, KÖTÜ SERİYE SON VERDİ
İkinci yarıda başka gol sesi çıkmazken Göztepe, bu galibiyetle birlikte 2 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Gençlerbirliği ise ligde üst üste 2. mağlubiyetini aldı.
VOLKAN DEMİREL MAĞLUBİYETLE BAŞLADI
Hüseyin Eroğlu'nun ardından teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'i getiren Gençlerbirliği, yeni hocasıyla çıktığı ilk maçta istediğini alamadı.
Kırmızı-siyahlılar, deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup olarak sahadan puansız ayrıldı.
GÖZTEPE, MAÇ FAZLASIYLA 4. SIRADA
Bu sonuçla birlikte 19 puana ulaşan Göztepe, maç fazlasıyla birlikte 4. sıraya yerleşti. Ligde 7. mağlubiyetini alan Gençlerbirliği ise 8 puanda kaldı ve 15. sırada konumlandı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise Başakşehir'i ağırlayacak.