Göztepe, Süper Lig'e yükseldi 1. Lig'in 32. haftasında Göztepe evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-0'lık skorla mağlup ederek, Eyüpspor'un ardındın Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu.

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1. Lig'de 32. hafta maçlarının heyecanı yaşandı.

Haftanın en kritik mücadelesinde ise Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe ile Sinan Kaloğlu'nun çalıştırdığı Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

İki golle Süper Lig'e yükseldiler

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibi Göztepe, rakibini ikinci yarıda bulduğu golle 2-0'lık skorla mağlup etti.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Fıratcan Üzüm ve uzatma dakikalarında Ramon-Pascal Lundqvist attı.

3 sezonluk hasret sona erdi

Alınan bu sonuçla birlikte ise Eyüpspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu.

İzmir temsilcisi Göztepe, 2020-2021 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e 3 sezonun ardından geri döndü.

Süper Lig'e yükselen iki ekip karşılaşacak

Sarı-kırmızılar, puanını 66'ya çıkardı. Göztepe deplasmanından mağlubiyetle ayrılan Gençlerbirliği ise 47 puanda kaldı.

Süper Lig'i garantileyen Göztepe, ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.