Göztepe, Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'yı transfer etti

Süper Lig takımlarından Göztepe, 19 yaşındaki Ürdünlü forvet İbrahim Sabra’yı kadrosuna kattı.

4+1 YILLIK SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada, 2006 doğumlu Sabra ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

27 MAÇTA 10 GOLÜ VAR

Genç futbolcunun, Ürdün’ün 19, 20, 23 yaş altı ve A milli takımlarında forma giydiği belirtildi. Kulüp kariyerinde 27 maçta 10 gol atan Sabra için, “Ailemize hoş geldin Sabra. Şanlı kulübümüzde başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Sabra, geçen sezon Ürdün’ün Al-Wehdat SC takımında oynadı.

MANCE: "BÜYÜK BİR POTANSİYELİ VAR"

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, yeni transferleri 19 yaşındaki Ürdünlü forvet İbrahim Sabra’nın birçok teklif arasında kendilerini tercih ettiğini belirtti. Kulübün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mance, Sabra’yı kadrolarına katmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Mance, genç futbolcunun farklı kulüplerin ilgisine rağmen projelerine güvendiğini ve tercihini Göztepe’den yana kullandığını vurguladı: