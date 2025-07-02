Göztepe'de İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi yenilendi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, savunma oyuncusu İsmail Köybaşı'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Kaptanımız İsmail Köybaşı, kendisini 1 yıllığına daha sarı-kırmızılı renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı.

"YENİ SEZONDA BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen sportif direktör Ivan Mance, İsmail Köybaşı'nın sözleşmesini 1 sezon daha uzatmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Son 3 yıldır projelerinin çok önemli bir parçası olan kaptan İsmail Köybaşı'nın sahada Göztepe için en iyisini vermeye devam edeceğini aktaran Mance, şunları kaydetti: