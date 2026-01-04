Göztepe’den genç hamle

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Göztepe, kadro yapılanmasını sürdürmeye devam ediyor. Daha önce İsviçreli ofansif orta saha Alexis Antunes’i transfer eden sarı-kırmızılı ekip, bu kez hücum hattına genç bir takviye yaptı.

BREZİLYA'DAN İZMİR'E

Göztepe, Brezilya’nın Ceara Sporting takımında forma giyen 2005 doğumlu hücum oyuncusu Guilherme Luiz’i kadrosuna kattı. Henüz 20 yaşında olan futbolcunun, kulübün gelecek planlamasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

UZUN VADELİ SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada, Guilherme Luiz Oliveira da Silva ile 4,5 yıl artı 1 yıl kulüp opsiyonlu sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, “Ailemize hoş geldin Guilherme Luiz. Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz” ifadelerine yer verildi.