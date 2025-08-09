Günay Güvenç: Ben savaşa hazırım

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 3-0 yendi.

Sarı-Kırmızılılar'ın kalecisi Günay Güvenç, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Mücadeleyi değerlendiren Güvenç, şunları dedi:

Öncelikle yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türk futbolu için güzel bir sezon olur. Burada, bu kulüpte çok güzel yıllar geçirdim. Başlangıçlar zordur. Kazanmak istiyorduk. İyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. Yeni başarılara imza atmak istiyoruz. Bugün de bunun ilk adımı oldu. Kazandığımız için mutluyuz.

"KALECİ GELECEK"

Galatasaray'ın kaleci transferi ile ilgili çalışmaları hakkında konuşan deneyimli file bekçisi, şu ifadeleri kullandı: