Hakan Bilal Kutlualp: Tek yumruk olacağız

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy verme işlemi devam ediyor.

Bu kongrede daha önce adaylığını açıklayan ve geçtiğimiz günlerde başkan adayı Sadettin Saran lehine çekilen Hakan Bilal Kutlualp de oy vermek için alana geldi.

Kongre üyelerinin ilgisiyle karşılanan Kutlualp, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"AĞZIMIZI KAPATACAĞIZ"

Kutlualp, şu ifadeleri kullandı:

26 Nisan’dan başlayan bir süreç var. O süreç bugüne kadar kazasız, belasız geldi. Fenerbahçe’nin sağduyusu bizi bu güne kadar getirdi. Zaman zaman biliyorsunuz demokrasilerde arada talep olur. Fenerbahçe’de de bir isteği oldu. Uzun süren 4+7 yıllık şampiyonluk özlemi vardı. Bu özleme yaklaşmak için bir zihniyet devrimine ihtiyaç olduğuna inananlar imza topladılar ve bugüne geldik. Seçim sürecinde bazen tansiyonun yüksek olduğu dönemler oluyor. Ufak tefek kalp kırıklıkları oluyor. Biz onu dün akşamda bıraktık. Bu akşamdan itibaren de hem Sadettin beyin, hem Ali beyin, her ne kadar bana kendisi 'diğer aday' diye hitap etse de ben yine terbiyemi koruyarak benim başkanımdır. Başkanımızın da söylediği gibi Fenerbahçemizin birliğe, bütünlüğe ihtiyacı var. Seçimler olur, seçimler biter. Kazanan kimseyi rencide etmeden sevinsin, kaybeden üzülmesin. Bu akşamdan itibaren hemen Kasımpaşa maçını seyretmeye gideceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fenerbahçe’nin bu sene ve önümüzdeki sene mutlaka şampiyon olması lazım. Yapı'lar var, bunlar tek kişinin yapacağı şeyler değil. Fenerbahçe’de farklı görüşler olsa bile birbiriyle itişip-kakışmasına gerek yok. Bu akşamdan itibaren tek yumruk olacağız. Kim kazanırsa kazansın şampiyon biziz. Burada en büyük görev 30 milyon taraftarın sorumluluğunu taşıyan kongre üyeleridir. Biz kongremizin kararına hep beraber saygı duyacağız. Ağzımızı kapatacağız.