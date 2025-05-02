Hakan Bilal Kutlualp'ten kongre ve derbi açıklaması!

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 26 Nisan tarihinde Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı.

Fenerbahçe eski yönetim kurulu üyesi Hakan Bilal Kutlualp, mevcut yönetimin aday çıkmadığı için hoşnutsuz olduğunu bildiğini belirterek, "Siz divan oyuna gidin, olağanüstü genel kurul kararı alın, aday yok diyordunuz ben adayım. Önümüzde kazanılacak şampiyonluklar var bizim." dedi.

Başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, Süper Lig'deki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ve kongre süreciyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

"HER BİRİNİZE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kutlualp, şunları dedi:

Sadece sarı lacivert renklere duyduğunuz karşılıksız sevgiyle başlattığınız bu gönüllü mücadele için her birinize yürekten teşekkür ederim. Sezonu, DNA’mıza yakışır şekilde derbi galibiyetiyle tamamlamayı diliyorum.

"KAZANACAĞIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Kutlualp, sözlerine şöyle devam etti:

Bu nedenle, içinde bulunduğumuz tablo ne olursa olsun; Kadıköy’ün ruhuna, Fenerbahçe’nin onuruna yakışan bir tribün ve mücadeleyle Beşiktaş derbisini kazanacağımıza yürekten inanıyorum.

"YARINLAR FENERBAHÇE'NİN"

Kongre çağrısıyla ilgili Kutlualp, şu ifadeleri kullandı: