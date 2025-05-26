AA & Ensonhaber

UEFA Şampiyonlar Ligi finaline sayılı günler kala, Inter hazırlıklarını Almanya'nın Münih kentinde 31 Mayıs'ta Paris Saint-Germain (PSG) ile oynayacağı büyük karşılaşma için sürdürüyor. Milano yakınlarındaki Appiano Gentile’deki tesislerinde antrenmanlara başlayan mavi-siyahlılar, UEFA’nın medya günü kapsamında basın mensuplarına kapılarını açtı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Anadolu Ajansı’na verdiği özel röportajda hem finale dair düşüncelerini hem de kişisel hedeflerini paylaştı. 2021 yılından bu yana Inter formasını giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, iki yıl önce İstanbul’da Manchester City’ye karşı kaybettikleri finalin ardından bu sezon bir kez daha Avrupa’nın en prestijli kupası için sahneye çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını belirtti.

“Üç yılda ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkacağım. İlkinde nasip olmadı, çok üzülmüştüm. O gün sahada o kupayı almak için her şeyimi vermiştim ama olmadı” diyen Çalhanoğlu, bu kez hem takım olarak hem de bireysel anlamda daha hazır olduklarını vurguladı:

İki yıl içinde çok şey kattık oyunumuzun üzerine. Tecrübe kazandık, artık nasıl hazırlanacağımızı ve nasıl oynamamız gerektiğini çok iyi biliyoruz.

Rakip PSG’yi "Barcelona ya da Bayern Münih kadar güçlü bir takım" olarak değerlendiren milli futbolcu, Inter’in sahaya her zaman özgüvenle çıktığını ve bu özgüvenin onları finale taşıdığını söyledi:

İnanç, başarının yarısıdır. Biz her maçta buna sarıldık. İnşallah bu kez o kupa bize nasip olur.

BARCELONA MAÇI ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ

Zorlu yarı final sürecinde özellikle Barcelona ile oynadıkları maçların çok yıpratıcı olduğuna dikkat çekilen Çalhanoğlu, bu tür mücadelelerin doğasında zorluk olduğunu ifade etti:

Şampiyonlar Ligi’nde her şey son saniyeye kadar değişebilir. Barcelona karşısında da öyle oldu. Pes etmemeyi öğrendik. Acerbi'nin son dakikada attığı gol, bu turnuvanın ne kadar dramatik olabileceğini gösterdi. Final için de aynı kararlılıkla hazırlanıyoruz. Bu sefer farklı olmasını çok istiyorum. Çünkü bu kupa kariyerimde eksik olan tek parça.

"DUALARINI EKSİK ETMESİNLER"

Final günü milyonlarca Türk futbolseverin desteğini arkasında hissedeceğini söyleyen Çalhanoğlu, bu sevginin kendisinde baskı değil, motivasyon yarattığını vurguladı:

Bu ilgi bana gösterilen saygının ve sevginin bir göstergesi. Sahada sadece futbolculuğumla değil, insanlığımla da örnek olmaya çalışıyorum. Özellikle ülkemdeki insanların duaları çok kıymetli. İnşallah o gün onları gururlandırırım.

"BİR TÜRK OLARAK INTER TARAFTARININ GÖNLÜNDE YER BULMAK KOLAY DEĞİL"

Inter tribünlerinin kendisi için hazırladığı tezahürata da değinen Hakan Çalhanoğlu, bunun kendisi için çok anlamlı olduğunu dile getirdi: