Hakan Kutlu: İyiyiz ve giderek üstüne koyuyoruz

1.Lig'e 25 yıl aradan sonra çıkan Van Spor FK, oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Boluspor'u 3-2, ikinci haftada ise evinde konuk ettiği Esenler Erok Spor'u 1-0 yenen Van Spor FK, 3'üncü haftada deplasmanda Iğdır FK ile 0-0 berabere kaldı.

Ligin 4'üncü haftasında ise evinde konuk ettiği Bandırmaspor'a 2-1 yenilen Van Spor, grubunda 7 puanla 9'uncu sırada bulunuyor.

Teknik Direktör Hakan Kutlu nezaretinde Şahabettin Özaslan Spor Tesisleri'nde antrenmanlarını aralıksız sürdüren Van Spor FK, önümüzdeki hafta cumartesi günü deplasmanda grup lideri Çorum FK ile yapacağı maçta 3 puan almak istiyor.

"ÇORUM MAÇINDA 3 PUAN ALMAK İSTİYORUZ"

Van Spor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, şunları dedi:

Oynadığımız 4 maçta şu an 7 puan topladık. Kendi sahamızda oynadığımız son Bandırma Spor maçında mağlubiyetle ayrıldık. Aslında en çok galibiyeti hak ettiğimiz maçtı. Bu maçta hem oyun üstünlüğünü hem pozisyon üstünlüğünü tamamıyla almıştık. Çok iyi oynadığımız maçı kaybettik. Bunun telafisini Çorum FK maçında yapacağız. Tabii Çorum da iyi bir takım. Yeni kurulan, mali açıdan, ekonomik açıdan çok kuvvetli, iyi kadrosu olan bir takım. Ama biz de iyiyiz ve giderek üstüne koyuyoruz. Bu milli maç arası da takımımıza çok iyi geldiğini düşünüyorum. İyi çalıştık, eksikliklerimizi tamamladık.

"İYİ TRANSFERLER YAPTIK"

Takıma iyi transferler yaptıklarını söyleyen Kutlu, şu şekilde konuştu: