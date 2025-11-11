Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu sözleri

Eski Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Süper Lig'de iyi giden sarı-lacivertli takımın şampiyonluğa ulaşmasını temenni ettiklerini söyledi.

Hakan Safi, katıldığı ödül töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İYİ BİR TAKIM KURDUK"

Süper Lig'de lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki farkın 1'e indiğini hatırlatan Safi, "Lig yarışında puan farkı 1'e indi. 1 Aralık'ta Galatasaray ile sahamızda maçımız var. Takımımız iyi gidiyor. İyi bir takım kurduk. Sezon başında bizi, 'Böyle takım mı olur?' diye çok eleştirdiler. Ederson'undan Asensio'suna kadar birçok yıldız var. Geçen sezona göre ilk 11'de 6 yeni oyuncu var. Biz iyi takım kurduğumuzu hep söyledik. İyi oynadığı zaman yeni yönetime, kötü oynadığında ise eski yönetime yazıyor. Bu da sporun bir gerçeği. Ancak takım iyi gidiyor. Geçen sezon bizlerin yapamadığını inşallah yeni yönetim yapacak. Artık seçimi geride bıraktık. Bir tane yönetim ve başkanımız var. Biz de onun etrafında toplanıyoruz. İnşallah şampiyon oluruz." diye konuştu.

"AÇIKÇASI ŞAŞIRDIM"

Sarı-lacivertli kulübün transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu'nun maliyetini yüklenen Hakan Safi, milli futbolcunun alacaklarını ödemediği yönündeki iddialar hakkında şunları kaydetti:

Geçen hafta böyle bir haber çıktı. Açıkçası şaşırdım. Biz bir hayal kurduk, hedef koyduk. Hayatı bana benzeyen bir topçu transfer etmek istedim. O da Anadolu'ndan çıkıp gelen genç bir futbolcu. Yetenekli, fırsat verildiğinde neler yapabileceğini göstermişti. Biz de ona tekrar bir fırsat verdik. Hayatım boyunca bana bu kadar fırsat verilmedi. Biz daha zor yollardan geldik. Benim sözüm paradan daha kıymetli. Biz, Kerem'i seçim yatırımı olarak getirmedik. Ali Koç başkanımız bana, 'Kontratına madde yazalım. Seçimi kazanamazsak Kerem'in parasını ödemekten vazgeç.' dedi. Ben de 'Olmaz. Benim size, camiaya ve Kerem'e verdiğim bir söz var. Kazansak da kaybetsek de bu parayı ödeyeceğim. Benim sözüm paradan daha kıymetli.' dedim. Kerem, parasını özel imaj kontratıyla bizim şirketten almaya devam ediyor. Ancak üzerimizden spekülasyon yapılıyor.

"ARTIK SAHAYA ODAKLANMAMIZ GEREK"

Hakan Safi, artık Kerem Aktürkoğlu transferiyle gündeme gelmek istemediğini anlatarak, "Artık sahaya odaklanmamız gerek. Seçim yapıldı ve bitti. Bir tane Fenerbahçe var. İçimizdeki rakiplerimizi bırakalım, önümüze bakalım. Geçen sezon olduğu gibi yine fırsat geldi. Kerem, takımımıza katkı vermeye devam ediyor. Göreceksiniz daha güzel işler yapacak. Hep birlikte Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kutlayacağız. Bu tür konuları kapatalım. Artık Kerem ile ilgili konularla gündeme gelmek istemiyorum. Anlamsız şekilde ismimizi kullanıyorlar." şeklinde görüş belirtti.

"CESARETLE BU İŞİN ÜZERİNE GİDİYOR"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından başlatılan "bahis" operasyonuyla ilgili konuşan Safi, "TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na teşekkür ediyorum. Cesaretle bu işin üzerine gidiyor. Fenerbahçe'den futbolcu olmaması bizim için mutluluk verici. Çıkmayacaktır da. Diğer kulüplerden kimlerin olduğunu görüyorsunuz. Bizler iş insanıyız, sponsor oluyoruz. Kirli sektörün içinde yer almak istemeyiz. İçimizde bunları yapanların temizlenmesi gerek ki sponsorluklar devam etsin. Kirli oyunda kimse olmaz. Türk futbolunun marka değeri için yeni bir sayfa açmamız gerek." diyerek sözlerini tamamladı.