Romanya ekibi de istememişti: Hakim Ziyech hakkında sakatlık raporu

Galatasaray'ın 2023 yılında kiraladığı ve Temmuz 2024'te bonservisini aldığı Hakim Ziyech, sarı-kırmızılı forma ile beklenen performansı verememişti.
Faslı oyuncu, Galatasaray'la olan sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Katar ekibi Al-Duhail'e imza atmıştı.
SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇEMEDİ
Ziyech, buradaki yarım sezonluk macerasının ardından kulüpsüz kalmıştı.
Yeni adresini Romanya olarak belirleyen 32 yaşındaki oyuncunun CFR Cluj'a transferi, sağlık kontrollerinin ardından iptal edildi.
DİZİNDE KRONİK SAKATLIK
Yapılan tetkiklerin ardından kronik diz sakatlığı tespit edilen Ziyech'in, bir sezonu tamamlayabilecek kadar stabil bir oyuncu olmadığı notu düşüldü.
Ziyech'in kariyerinin sonuna gelmiş olabileceği kaydedildi.