Romanya ekibi de istememişti: Hakim Ziyech hakkında sakatlık raporu Galatasaray'da da forma giyen Hakim Ziyech henüz bir kulüp bulamazken Romanya ekiplerinden Cluj, dizindeki sakatlıktan ötürü transferden vazgeçti. Hal böyle olunca Faslı oyuncu için 'Kariyerinin sonu mu geldi?' sorusu gündeme geldi.

Galatasaray'ın 2023 yılında kiraladığı ve Temmuz 2024'te bonservisini aldığı Hakim Ziyech, sarı-kırmızılı forma ile beklenen performansı verememişti. Faslı oyuncu, Galatasaray'la olan sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Katar ekibi Al-Duhail'e imza atmıştı. SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇEMEDİ Ziyech, buradaki yarım sezonluk macerasının ardından kulüpsüz kalmıştı. Yeni adresini Romanya olarak belirleyen 32 yaşındaki oyuncunun CFR Cluj'a transferi, sağlık kontrollerinin ardından iptal edildi. DİZİNDE KRONİK SAKATLIK Yapılan tetkiklerin ardından kronik diz sakatlığı tespit edilen Ziyech'in, bir sezonu tamamlayabilecek kadar stabil bir oyuncu olmadığı notu düşüldü. Ziyech'in kariyerinin sonuna gelmiş olabileceği kaydedildi. Eshspor Haberleri Göztepe, Alanyaspor şansızlığını kırmak istiyor

Galatasaray'da orta sahaya Onyedika hamlesi

Galatasaray'da Mario Lemina stopere geçiyor