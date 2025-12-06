Milli para sporcu Abdullah Öztürk evlendi

- Milli para sporcu Abdullah Öztürk, Sedef Yücedağ ile Altındağ Kültür Sarayı'nda evlendi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan çifte mutluluk diledi.
- Nikah şahitliğini birçok sporcu ve yetkili yaptı.
Paralimpik oyunlarda iki altın madalyası bulunan milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, evlendi.
Altındağ Kültür Sarayı'ndaki düğün töreninde Abdullah Öztürk, hayatını Sedef Yücedağ ile birleştirdi.
ERDOĞAN'DAN MESAJ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telgrafla Öztürk çiftine "mutluluk" diledi.
SPOR DÜNYASINDAN ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI
Çiftin nikah şahitliğini, Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, dünya şampiyonu eski güreşçi Selçuk Çebi, Abdullah'ın antrenörü İlhami Kılınçkaya, paralimpik şampiyonu Gizem Girişmen yaptı.
Düğün törenine spor camiasından çok fazla davetli katıldı.